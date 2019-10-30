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В Украине вступил в силу закон о лишении депутатов выплат за прогулы
30.10.2019 08:56
Закон о лишении депутатов выплат за прогулы вступил в силу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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