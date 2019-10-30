В Украине вступил в силу закон о лишении депутатов выплат за прогулы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Украине вступил в силу закон о лишении депутатов выплат за прогулы
30.10.2019 08:56
Закон о лишении депутатов выплат за прогулы вступил в силу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
вступил
силу
прогулы
выплат
лишении
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->