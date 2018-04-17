Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и "секс-инструктор" Александр Кириллов (Алекс Лесли) оправданы по делу о незаконной трудовой деятельности в Таиланде, однако по обвинениям в групповом сутенерстве им грозят длительные тюремные сроки. 25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку Фото: nastya_rybka.ru / Instagram Кроме Рыбки и Лесли, по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности были оправданы еще шесть граждан России и Беларуси.Адвокат добавил, что "они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы".По словам Сийотхи, по делу о групповом сутенерстве его подзащитным грозят длительные тюремные сроки.Продлению меры пресечения для Лесли и Рыбки по этому делу суд рассмотрит 24 апреля.25 февраля полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16-ти до 18 часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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