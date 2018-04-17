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Суд в Таиланде оправдал Рыбку и Лесли по делу о незаконной трудовой деятельности
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17.04.2018 12:16
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Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и "секс-инструктор"
Александр Кириллов (Алекс Лесли) оправданы по делу о незаконной
трудовой деятельности в Таиланде, однако по обвинениям в групповом
сутенерстве им грозят длительные тюремные сроки. 25 февраля полиция
Таиланда задержала Рыбку Фото: nastya_rybka.ru / Instagram
Кроме Рыбки и Лесли, по делу о незаконной предпринимательской
и трудовой деятельности были оправданы еще шесть граждан
России и Беларуси.Адвокат добавил, что "они по-прежнему подлежат
депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока
не смогут, так как в их отношении идет следствие
по делу об организации предоставления услуг сексуального
характера в составе преступной группы".По словам
Сийотхи, по делу о групповом сутенерстве его подзащитным
грозят длительные тюремные сроки.Продлению меры пресечения для
Лесли и Рыбки по этому делу суд рассмотрит 24 апреля.25 февраля
полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное
проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка вышла на
связь и пообещала выдать американской прессе "недостающие
пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом
Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой
шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили
политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси
заявило, что Рыбка может претендовать только на статус
беженца. 6 марта модель заявила, что записала от 16-ти до
18 часов разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с различными
собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов
в Штатах 2016 года.
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