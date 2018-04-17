При пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

Глава правления Пенсионного фонда (ПФ) Украины Алексей Зарудный сообщил, что во вторник, 17 апреля, еще около 150 тыс. военных пенсионеров получат пересчитанные пенсии, информирует svodka.net.

«Есть следующая выплата, около 150 тыс. людей еще получат сегодня (пересчитанные пенсии. — Ред.)», — сказал А.Зарудный агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

По его словам, последний транш выплат для военных пенсионеров состоится 25 апреля.

Глава правления Пенсионного фонда отметил, что на данный момент практически все силовые органы (около 99%) подали заявки на выплату пересчитанных пенсий военным, и 90% этих заявок уже обработаны.

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Как сообщалось, на 11 апреля около 316 тыс. из 544 тыс. (60%) военных пенсионеров получили пересчитанные пенсии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март уже в апреле.

При пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководствующего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

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Отмечается, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составит 1,5 тыс. грн. С 1 января 2019 к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020 года — еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

В целом, подчеркивается в сообщении, пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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