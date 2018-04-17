Санкции цивилизованных стран против Кремля и его «кошельков» набирают обороты — от символического «обозначения ударов» они становятся всё более чёткими и предметными. Украина тоже не пасёт задних и с каждым годом расширяет списки санкционных российских лиц и компаний. Но чем глубже мы погружаемся в этот процесс, тем больше возникает нюансов. Неумелое манипулирование ситуацией и поверхностный подход могут сыграть на руку нашему врагу.

Об американском санкционном законопроекте прошлого года мы уже писали. Недавно список был расширен, в нём оказались особенно дорогие Владимиру Владимировичу люди вроде Дерипаски и Ротенберга. По данным Bloomberg, только за последние дни российские олигархи уже понесли потери на 16 млрд долларов. А пока Минфин США анонсировал ещё одно расширение — вероятно, к моменту выхода материала станут известны новые фамилии, а фондовый рынок РФ вновь просядет.

После американцев Дерипаску решили включить в санкционные списки и другие страны, в том числе Украина. Такая новость удивляет. В наших списках уже больше тысячи физлиц и юрлиц. Но если разобраться, то в основном там фигурирует никому не известная мелочь. А вот место для Дерипаски, аж до самых санкций США, почему-то не нашлось. Почему так? Есть определённые соображения, но о них позже.

Чем отвечает Россия?

Во-первых, контрсанкциями. Мы все помним ограничение на импорт продовольствия. В новом законопроекте, обсуждаемом сейчас в Госдуме РФ (организация, признанная преступной в Украине), полно ещё более трагикомических планов: запрет на ввоз в РФ американских лекарств (с возможностью впоследствии быстро запрещать ввоз вообще любых американских товаров), повышение сборов за аэронавигационное обслуживание для американских компаний и запреты на использование американской программной продукции. Если вам интересен полный список — гляньте этот материал российского бюро «Радио Свобода» (https://www.svoboda.org/a/29165796.html). Обсуждается даже предложение открыто воровать у американцев их интеллектуальную собственность. Осмелимся предположить, что с ростом санкций «с той стороны» накал креатива в российском парламенте будет возрастать. И расширяться с американцев на всех, кто их поддержит — от Великобритании до Украины.

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При всей своей комичности контрсанкции, как и санкции, несут тайный экономический смысл. Гусей трактором давили не только на потеху публике. За идеологической бравадой скрывается расчёт: так, ограничение на использование иностранных программных продуктов российскими госструктурами не только сильно подсобит тамошним спецслужбам, но и даст неплохо попилить на «импортозамещении», а готовность к воровству интеллектуальной собственности — если до этого дойдёт — намекает на то, что в РФ всерьёз ожидают, что США скоро ограничат трансфер технологий двойного назначения.

Однако, помимо контрсанкций, есть и другая «линия реагирования» — спасение собственных олигархов. Естественно, за счёт бюджета. Это отдельная интересная тема, потому что её стоит учесть и Украине.

В начале апреля Путин подписал изменения в Налоговый кодекс РФ, который в самой России уже успели ласково окрестить «законом Тимченко», предполагая, что он, в первую очередь, выручит кошельки членов «кооператива «Озеро»» и прочих близких к Центру людей — Геннадия Тимченко, Аркадия Ротенберга, Игоря Сечина.

Сэкономим ваше время: закон позволяет лицам, попавшим под санкции иностранных государств, не считаться налоговыми резидентами РФ, даже проживая в ней. По сути — не платить налоги и не отчитываться о доходах. Зацитируем информагентство Newsru.com:

«»Закон Тимченко» начнёт действовать задним числом с 1 января 2014 года. Лицам, находящимся под санкциями Запада, вернут налоги, выплаченные за два года, если они до 1 июля 2017 года обратятся в налоговый орган. Российское правительство составит список стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых дают право освобождения от статуса налогового резидента России. Согласно тексту одобренного документа, в случае, если в налоговом периоде в отношении физлица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину, попавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве. Как объяснили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, эти законодательные изменения позволят предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, но живущим в России, избежать двойного налогообложения».

Отдельно заметим, что в тексте закона не указано, какое именно иностранное государство должно наложить санкции (законопроект ссылается на правительство РФ, которое должно выписать список санкций, о которых идёт речь). Более того, судя по тому, как это выписано в законе, страна, наложившая санкции, и страна, налоговым резидентом которой является «обиженный» бизнесмен, могут и не совпадать.

В связи с этим уже 13 апреля на Форуме безопасности в Киеве в кулуарах ходили слухи о российских компаниях, которые не прочь очутиться в украинских санкционных списках и даже не прочь за это приплатить. Учитывая подход украинской стороны, особой сложности подобная схема не составит.

Хитрость в том, что Украина вводит свои санкции, синхронизируя их с зарубежными партнёрами — что логично и корректно. Но список подсанкционных компаний утверждается отдельно СНБОУ на основании рекомендаций участников Совета, постепенно дополняясь. И уже в действующие списки входит ряд компаний, которые на практике в Украине бизнес не вели и не ведут — разномастные «Колымавиа» тому примером. Имеет смысл внимательно проследить за следующим пересмотром списка и поглядеть, не окажутся ли там компании, не подпавшие под американские санкции и не имеющие прямого отношения к Украине. Не то чтобы мы были против нанесения урона российскому бюджету за счёт неуплаты в него налогов, но, с другой стороны, не хотелось бы вдруг обнаружить, что украинские санкции стали средством избежания налогообложения для российских резидентов — это, по крайней мере, значит, что у них здесь до сих пор хватает рычагов давления.

Проблема ещё и в том, что наличие в санкционном списке множества мелких компаний и малоизвестных личностей, которые не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к Украине, чревато дискредитацией самой идеи санкционного списка. Как только наши западные партнёры обратят внимание на этот перечень и запросят аргументацию относительно его участников, окажется, что нам банально нечем крыть. Подобная неосторожность может поставить под угрозу весь список и даже привести к его отмене, чего нам ни с какой точки зрения допустить нельзя.

Как бы то ни было, 2018-й станет годом увлекательной игры в экономического Чапаева. Российский бюджет, определённо, понесёт урон — и от своих, и от чужих. Вопрос лишь в том, хватит ли этого, чтобы умерить аппетиты российского руководства — или ослабить российскую государственную машину до той степени, чтобы ей стало не для внешней агрессии у соседей.

А нам своє робить.

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