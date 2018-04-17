|Президент собирает лидеров парламентских фракций
|17.04.2018 12:24
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Президент Украины Петр Порошенко собирает сегодня лидеров парламентских фракций. Об этом корреспонденту сообщил информированный источник в Верховной Раде.
“Сегодня на 14:30 Президент собирает у себя лидеров парламентских фракций. Почему — пока неизвестно”, — сообщил источник.
Как сообщал отчет правительства Владимир Гройсман перенесен из-за действий фракции “Народный фронт”, которая сейчас поддерживает премьер-министра. При этом в БПП к главе правительства имеют много вопросов, и некоторые даже активно поднимает вопрос отставки.
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