|Новшество от ФСБ: в Крыму появятся «казачьи дружины», — военный эксперт
|17.04.2018 12:24
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По информации группы ИС, по инициативе руководства ФСБ РФ в оккупированном Крыму началось создание казачьих военизированных формирований
В рамках проекта 30 марта текущего года т.н. «парламент Крыма» принял закон «О казачестве в Республике Крым», согласно которому на аннексированом полуострове будут созданы военизированные парамилитарные структуры — «казачьи дружины», которые будут подчинены местной оккупационной власти. Деятельность этих структур будет регламентироваться т.н. «законодательными актами и постановлениями госсовета», финансирование будет выделяться из «республиканского бюджета», а при т.н. «главе Республики Крым» будет функционировать рабочая группа по вопросам казачества.
При этом, проект полностью организовывается и координируется ФСБ РФ. Создание казачьих военизированных формирований в аннексированом Крыму будет происходить по приднестровскому образцу.
В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением, данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан.
Кроме того, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи:
— несение службы по «охране гражданского порядка» в населенных пунктах аннексированного полуострова;
— оказание помощи в охране «границы»;
— проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера, а также проведение разведывательно-диверсионной деятельности.
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