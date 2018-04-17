В июле 2017 года между украинской полицией и американской стороной был подписан план совместных действий по реализации проекта международной технической помощи департаменту противодействия наркопреступности. Встреча состоялась 16 апреля Фото: mvs.gov.ua Он напомнил, что в июле 2017 года между Нацполицией и США был подписан план совместных действий по реализации проекта международной технической помощи департаменту противодействия наркопреступности."Им предусмотрена долгосрочная финансовая поддержка в развитии департамента по образцу передовых правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркобизнесом. В настоящее время уже выделен первый транш в размере $1 млн", – сообщил он. В ведомстве добавили, что сегодня стороны согласовали Меморандум о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением противодействия наркопреступности Минюста США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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