В июле 2017 года между украинской полицией и американской стороной
был подписан план совместных действий по реализации проекта
международной технической помощи департаменту противодействия
наркопреступности. Встреча состоялась 16 апреля Фото: mvs.gov.ua Он
напомнил, что в июле 2017 года между Нацполицией и США был подписан
план совместных действий по реализации проекта международной
технической помощи департаменту противодействия
наркопреступности."Им предусмотрена долгосрочная финансовая
поддержка в развитии департамента по образцу передовых
правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркобизнесом. В
настоящее время уже выделен первый транш в размере $1 млн", –
сообщил он. В ведомстве добавили, что сегодня стороны
согласовали Меморандум о сотрудничестве между Национальной полицией
Украины и Управлением противодействия наркопреступности Минюста
США.
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