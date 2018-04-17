В аргентинском городе Санта Фе камеры видеонаблюдения, расположенные на улице зафиксировали неизвестное существо, похожее на огромную собаку. Именно его местные жители подозревают в убийстве двух собак.

Rадр, на котором видно существо, был опубликован на YouTube-канале UFOmania. Некоторые из аргентинцев считают, что именно это существо, похожее на собаку, однако значительно больше и с другой физиологией тела, убила питбуля и немецкую овчарку, принадлежавших жителям Санта Фе. Именно после этого, как отмечается, существо зафиксировала камера, информирует svodka.net.

Кое-кто считает, что жители Санта Фе имеют дело с Асвангом ‒ мифическим филиппинским монстром. Это человек, который может превращаться в собакообразных существ, птиц и даже неодушевленные предметы.

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