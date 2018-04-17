|Число задержанных в Ереване достигло 59
|17.04.2018 12:28
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Полиция задержала сына оппозиционного лидераПолиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании по состоянию на 12:30 по местному времени (11:30 по Киеву) 59 митингующих.
Фото: AFP
В полиции Еревана их обвиняют в административных правонарушениях, передает "Радио Свобода".
Также 17 апреля задержан Ашот Пашинян - сын оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна, который возглавляет протест против назначения бывшего президента Сержа Саргсян премьер-министром страны.
Утром, как пишет "Радио Свобода" , Никол Пашинян заявил о начале "тотальных акций неповиновения" и демонстративно разорвал сообщение полиции с требованием о прекращении протестов, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипян.
Пашинян и его сторонники движутся по центральным улицам Еревана, перекрывая время от времени автомобильное движение. Оппозиционер призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении, где 17 апреля проходит голосование по утверждению премьер-министра.
Перед голосованием властная Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» единогласно одобрили выдвижение Сержа Саргсян на эту должность.
Ранее iPress.ua сообщал, что в столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе .
Причина протестов - фактическое нарушение Конституции страны: Саргсян уже провел два срока на посту президента страны. После перехода Армении на парламентскую систему премьер-министр становится главной должности в стране, и, по сути, назначение станет третьим сроком во главе государства для Саргсяна.