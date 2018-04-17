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Число задержанных в Ереване достигло 59
17.04.2018 12:28
Число задержанных в Ереване достигло 59
Полиция задержала сына оппозиционного лидера
Полиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании по состоянию на 12:30 по местному времени (11:30 по Киеву) 59 митингующих.
Число задержанных в Ереване достигло 59 Фото: AFP

В полиции Еревана их обвиняют в административных правонарушениях, передает "Радио Свобода".

Также 17 апреля задержан Ашот Пашинян - сын оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна, который возглавляет протест против назначения бывшего президента Сержа Саргсян премьер-министром страны.

Утром, как пишет "Радио Свобода" , Никол Пашинян заявил о начале "тотальных акций неповиновения" и демонстративно разорвал сообщение полиции с требованием о прекращении протестов, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипян.

Пашинян и его сторонники движутся по центральным улицам Еревана, перекрывая время от времени автомобильное движение. Оппозиционер призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении, где 17 апреля проходит голосование по утверждению премьер-министра.

Перед голосованием властная Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» единогласно одобрили выдвижение Сержа Саргсян на эту должность.

Ранее iPress.ua сообщал, что в  столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра  перекрыли ряд ключевых автодорог в городе .

Причина протестов - фактическое нарушение Конституции страны: Саргсян уже провел два срока на посту президента страны. После перехода Армении на парламентскую систему премьер-министр становится главной должности в стране, и, по сути, назначение станет третьим сроком во главе государства для Саргсяна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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