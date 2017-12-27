В оккупированном Севастополе была убита известная сепаратистка, участница так называемой «русской весны» Виктория Макарова. Об этом сообщается на странице «Союз Добровольцев Донбасса г. Севастополь» «ВКонтакте», сообщает РБК-Украина.

«Произошла ужасная трагедия. В ночь на 23 декабря была зверски убита наша Вика. Мать двоих несовершеннолетних детей. Активная участница русской весны на Донбассе. Веселая, добрая и отзывчивая», — сообщили на странице сообщества боевиков, информирует еizvestia.com.

Отмечается, что убийца пока не найден. «Состояние семьи плачевное. Жилье снимали. Муж находится в ополчении, член Союза добровольцев Донбасса. Дети остались одни», — добавили в сети.

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