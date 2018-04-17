Во вторник, 17 апреля, была продолжена процедура допроса народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе, пишет УНИАН .

По данным сестры парламентария Веры Савченко, допрос начался без присутствия адвокатов политика и не в том помещении, которое ранее анонсировали.

Стоит отметить, что адвокаты Савченко прибыли на допрос только через час после его начала. Правозащитники возмущены тем, что допрос начали без них.

"Их обманули, что будет допрос в институте (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, - ред.)", - заявила сестра Надежды.

Она также отметила, что в настоящее время допрос продолжается.

Кроме того, отвечая на вопрос, осматривали ли перед допросом ее сестру врачи, Вера ответила: "Я не знаю. Я думаю, что должны быть специалисты-полиграфологи. Они же должны посмотреть ее состояние".

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и свержения государственной власти, согласилась прервать голодовку на три дня для прохождения допроса на полиграфе .

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