Спецпредставитель президента РФ по информбезопасности и посол по особым поручениям Андрей Крутских на конференции в Германии заявил, что Россия "не простит ни одного киберудара", об этом сообщает "Голос Америки". "На что мы рассчитываем? Мы все хотим умереть? Мы что, не хотим Крутских позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Европы Скриншот: PatapSmile / YouTube Хакеры, поддерживаемые правительством России, взламывают роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, заявили 16 апреля в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и департаменте внутренней безопасности США.До этого о причастности Кремля к хакерским атакам заявляли во Франции, Германии, Украине и ряде других стран. Президент РФ Владимир Путин отвергал обвинения, но говорил, что у киберпреступников могут быть патриотические мотивы.видео Видео: PatapSmile / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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