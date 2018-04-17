Для России Украина - "полигон", на котором она испытывает очень многие вещи.

"Несмотря на то, что оружейные новинки, системы, разработки у них иногда не срабатывают, у них очень мощная конструкторская школа. В оборонке они работают неплохо. Обкатывают новые методики, новые боеприпасы. Они учатся. И денег на это не жалеют", - заявил в интервью "" волонтер Роман Доник, передает .

По его словам, если сравнить среднестатистическую бригаду с какого-то Закавказского округа и украинскую механизированную бригаду, которая воюет 4 года - непременно, украинская намного мощнее, ведь у нее есть опыт.

"Но системно, в управленческих моментах они постоянно развиваются. Ведь прямо сейчас ведут две войны, у нас и в Сирии. Так что если мы говорим о прямом противостоянии, условно, стенка на стенку - мы выше на голову. А вот с учетом техники, денег, которые есть у нас и у них, численности нашей и их армии - я бы поостерегся озвучивать все эти "шапкозакидательские" призывы", - подытожил Доник.

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