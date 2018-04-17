Скончался известный волонтер и ветеран АТО



Ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон. Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Святошинского районного совета. «В ночь на 16 апреля остановилось сердце Виталия Макогона, героя-защитника отечества Киево-Святошинского района, участника боевых действий, волонтера, общественного активиста, почетного жителя нашего района», — отмечается в сообщении. Известно, что смерть волонтера наступила из-за болезни. У него остались жена и двое детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение киево-святошинского ато волонтера известный волонтер Теги: аналитика