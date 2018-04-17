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Скончался известный волонтер и ветеран АТО
17.04.2018 12:35
Скончался известный волонтер и ветеран АТО

Ночью 16 апреля ушел из жизни известный волонтер, участник АТО на Донбассе Виталий Макогон.

Об этом сообщается на странице в Facebook Киево-Святошинского районного совета.

«В ночь на 16 апреля остановилось сердце Виталия Макогона, героя-защитника отечества Киево-Святошинского района, участника боевых действий, волонтера, общественного активиста, почетного жителя нашего района», — отмечается в сообщении.

Известно, что смерть волонтера наступила из-за болезни. У него остались жена и двое детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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