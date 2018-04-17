В Россотрудничестве также заявили о «негативном влиянии русофобских настроений на деятельность соотечественников».

Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» по созданию условий для возвращения российских студентов из стран, «проявляющих недружественное отношение» к России, прежде только — из Великобритании, информирует svodka.net.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей ведомства.

Создатели проекта уверены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию «по политическим причинам». Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на далекий Восток.

В Россотрудничестве также заявили о «негативном влиянии русофобских настроений на деятельность соотечественников». Как именно ведомство это отследило и оценило, не пояснили, предложив спросить об этом «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании».

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«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — заявила на презентации проекта модератор Оксана Буряк.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери был найден в бессознательном состоянии прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона. Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Мэй потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры, пообещала премьер. Россия оставила ультиматум без ответа, после чего Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов.

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