Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн гривен, учитывается в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривни задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека" , - говорится в сообщении пресс-службы ДФС, информируют "Украинские Новости" .

По состоянию на 11 апреля 2018 гражданами подано более 246 тыс. Налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 22100000000 гривен, что определяется на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций задекларировано к уплате 621 500 000 гривен, что на 81 млн гривен, или на 15% больше, чем в прошлом году.

Сумма доходов, получили граждане с доходами более 1 млн гривни, задекларированная на уровне 9300000000 гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3300000000 гривен, или на 55%.

Отмечается, что гражданами с доходами более 1 млн гривен задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222 400 000 гривен, к уплате военного сбора - 25900000 гривен.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларированная жителем Киева.

Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларировано двумя жителями Харьковской области.

Также почти 54 тыс. Граждан по состоянию на 11 апреля задекларировали право на налоговую скидку.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная налогоплательщиками, - 106 800 000 гривен.