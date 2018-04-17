Народный депутат Михаил Добкин завтра готов дать показания в
Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене
экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщили в
адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.
"Завтра планируется допросить Добкина", - сказали в адвокатской
компании.
Напомним, Добкин в своем заявлении в суд указал, что готов сообщить
о развитии событий в феврале 2014 года у Киеве и Крыму.
Как сообщал , 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в
Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме
экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене,
пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях,
совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной
войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5
ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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