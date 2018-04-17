Американский хип-хоп исполнитель и рэпер Кендрик Ламар был удостоен Пулитцеровской премии за альбом DAMN. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ламар выпустил альбом DAMN 14 апреля 2017 года Фото: EPA Список лауреатов опубликовали на сайте премии.Пулитцеровский комитет отметил, что альбом представляет собой "виртуозную подборку песен, объединенный народной аутентичностью и ритмическим динамизмом, и отражает сложность современной афро-американской жизни".DAMN – четвертый студийный альбом Кендрика Ламара. Пластинка вышла 14 апреля 2017 года. Пулитцеровская премия вручается с 1917 года и присуждается в 21 категории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки альбом ламар премии хип-хоп американский Теги: новости