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Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом, "отражающий сложность афро-американской жизни"
17.04.2018 12:40
Американский хип-хоп исполнитель и рэпер Кендрик Ламар был удостоен Пулитцеровской премии за альбом DAMN. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ламар выпустил альбом DAMN 14 апреля 2017 года Фото: EPA Список лауреатов опубликовали на сайте премии.Пулитцеровский комитет отметил, что альбом представляет собой "виртуозную подборку песен, объединенный народной аутентичностью и ритмическим динамизмом, и отражает сложность современной афро-американской жизни".DAMN – четвертый студийный альбом Кендрика Ламара. Пластинка вышла 14 апреля 2017 года. Пулитцеровская премия вручается с 1917 года и присуждается в 21 категории. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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