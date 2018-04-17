Американский хип-хоп исполнитель и рэпер Кендрик Ламар был удостоен
Пулитцеровской премии за альбом DAMN. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Ламар выпустил альбом DAMN 14 апреля 2017
года Фото: EPA Список лауреатов опубликовали на сайте
премии.Пулитцеровский комитет отметил, что альбом представляет
собой "виртуозную подборку песен, объединенный народной
аутентичностью и ритмическим динамизмом, и отражает сложность
современной афро-американской жизни".DAMN – четвертый
студийный альбом Кендрика Ламара. Пластинка вышла 14 апреля 2017
года. Пулитцеровская премия вручается с 1917 года и
присуждается в 21 категории.
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