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Супрун заявила, что с нынешними темпами подписания деклараций с врачами это затянется на 3 года
17.04.2018 12:44
Супрун заявила, что с нынешними темпами подписания деклараций с врачами это затянется на 3 года Супрун со товарищи отчиталась о результатах первых двух недель кампании по выбору врача. Если все будет продолжаться такими темпами, до для того, чтобы каждый украинец подписал декларацию потребуется три года.

И.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун подвела первые итоги кампании по подписанию деклараций в врачами. Похоже, что в Минздраве очень довольны стартом и набранными темпами, во всяком случае и Супрун, и ее заместитель Павел Ковтонюк выглядели удовлетворенными и не усмотрели серьезных проблем в своем начинании.

Брифинг руководителей Минздрава начался с презентации просветительского видеоролик о кампании по выбору семейных врачей.  По мнению и.о. главы Минздрава, процесс подписания деклараций элементарный.

«Фактически, больницам для подписания деклараций нужно только 4 вещи: компьютер, интернет, принтер и бумага», — объяснила она.

По данным Супрун, за первые две недели от старта национальной кампании «Врач для каждой семьи» декларации подписали более 350 тыс. украинцев. Таким образом вместе с «пилотными декларациями» — это уже полмиллиона договоров с врачами. Все они зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

По уверениям руководителей Минздрава, сейчас в стране договора с семейными врачами подписывают по 30−50 тысяч человек в день. А в четверг, 12 апреля, был установлен рекорд — 84 тысячи.

В Минздраве также отметили, что не увидели зависимости хода кампании от местности и размера городов.

«Миф о том, что в селах реформа не идет, это только лишь миф и он был успешно развенчан. Вчера я заезжал в село Гольма в Одесской области. Там один врач, в амбулатории уже подписано 94 декларации. Врач там раздает визитки пациентам. Во время поездки в Винницу заехал в Житомирскую область — оказывается, там все прекрасно. Медперсонал успешно справляется с подписанием деклараций”, — отрапортовал заместитель министра.

В подтверждение этих слов Супрун также привела пример села Васильковка в Днепропетровской области, где «уже есть уполномоченное лицо, подписывающее декларации с людьми», а также села Великая Багачка в Полтавской области.

Ожидаемо лидером между украинских городов назван Киев. В столице декларации подписали 76,5 тыс. Среди областей лидирует Донецкая с 53 тысячами подписантов.

А вот проблемными регионами неожиданно оказались Днепропетровск и Львов. Но Супрун уверяет, что все технические неувязки были оперативно ликвидированы.

По данным Минздрава, лидерами в подписании деклараций являются пенсионеры. 35% пациентов — это представители возрастной группы 65+. Пациентов в возрасте от 40 до 65 лет — 25%. При этом 19% подписавших декларации граждан — несовершеннолетние (7% — дети до пяти лет). 22% деклараций подписали люди в возрасте от 18 до 39 лет.

По словам Ковтонюка, Минздрав регистрирует множество нарушений при подписании деклараций и многие из них нарушают общую логику реформы. Самыми большими проблемами кампании Ковтонюк назвал прописку и бумагу.

«К сожалению, на местах много случаев, когда пациентам говорят, что нужно купить бумажный вариант бланка декларации для подписания с выбранным им врачом, — заявил Павел Ковтонюк. — Люди должны знать, что бумажный варианта этого документа не предусмотрен — декларацию следует заключать в электронном виде.

Прецеденты с предложениями подписать декларации на бумаге занимают второе место между выявленных нарушений. На первом — отказы подписывать с пациентами декларации из-за «чужой» прописки. Такого рода инциденты противоречат как законодательству, так и самой логике медицинской реформы. Сотрудников, которые допускают эти отступления от закона, ожидают наказания».

Есть и алгоритм, как действовать тем украинцам, которым отказали в заключении декларации из-за места регистрации.

«Нужно обратиться к главному врачу медицинского заведения. Если он не хочет помочь, тогда следует сообщить о нарушении ваших прав в местное управление здравоохранения. Также можно пожаловаться в Министерство здравоохранения Украины — на нашем сайте размещена информация, как это можно сделать», — рассказал Ковтонюк.

Некоторых людей смущает, что при заключении деклараций приходится оставлять в поликлинике копии своего паспорта и идентификационного кода. Ковтонюк разъяснил, что требования об этом предусмотрены законом.

«Кстати, в Хмельницкой области зафиксирован случай заключения декларации с человеком, указавшим, что он родился в 1871 году. Наверняка, у него не проверили паспорт: вряд ли этот гражданин — мировой рекордсмен по продолжительности жизни», — сообщил Ковтонюк.

В Минздраве настаивают, что пациенты, которые пока не определились с врачом и не подписали декларации могут получать медпомощь в поликлиниках и амбулаториях. Однако украинцев просят не затягивать вопрос с подписанием деклараций на годы, а определиться как можно скорее.

Частники раздумывают

Отвечая на вопрос, как Минздрав собирается заинтересовать частные клиники заключать договора с Национальной службой здоровья Украины и лечить пациентов за государственный счет, Супрун пояснила, что это будет работать по тому же принципу, по которому в свое время запускалась программа «Доступные лекарства».

Изначально частные аптеки также были не готовы к тому, чтобы сотрудничать с государством, однако, как только коммунальные аптеки получили первые выплаты по программе, частники активно к ней подключились.

По ее мнению, частные клиники должны осознать выгоды от такого сотрудничества с государством.

«Они будут получать гарантированных пациентов, они будут знать их количество и бюджет, который на этих пациентов выделяется», — заявила Супрун, добавив, что таким образом работа частных клиник будет более стабильной, и им не придется тратиться на рекламу.

По словам Ковтонюка частники буквально «смогут распустить отделы маркетинга».

«Мы предлагаем им объем. Постоянный поток большого количества пациентов», — сказал Ковтонюк. Некоторые частные клиники уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения, однако еще не начали подписывать декларации. Однако в этом в Минздраве уже усмотрели хороший знак.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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