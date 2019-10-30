|Дипломатическая миссия Израиля в Украине закрылась из-за забастовки
|30.10.2019 08:59
|
Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны. Об этом говорится на странице посольства в
В дипломатичном ведомстве добавили, что вынуждены принять такие меры, потому что "жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб".
Работники МИД и Министерства обороны Израиля сегодня начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Прекращено оказание консульских услуг, закрылись КПП на границах с Палестиной. Кроме того, временно прекратилось оформление экспортных оборонных поставок, а также работа по подготовке официальных и рабочих визитов израильских должностных лиц в другие государства.
Причина конфликта - решение Министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.