За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на Facebook.

Всего за сутки террористы шесть раз нарушили режим тишины.

«На луганском направлении в вечернее время враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского, враг применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Луганского в светлое время суток зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Следует отметить, что применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.

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