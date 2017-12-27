|Российские террористы продолжают вести обстрелы и срывать договоренности на Донбассе
|27.12.2017 09:12
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За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на Facebook.
Всего за сутки террористы шесть раз нарушили режим тишины.
«На луганском направлении в вечернее время враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского, враг применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Луганского в светлое время суток зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Следует отметить, что применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.
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