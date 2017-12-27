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Российские террористы продолжают вести обстрелы и срывать договоренности на Донбассе
27.12.2017 09:12
Российские террористы продолжают вести обстрелы и срывать договоренности на Донбассе Всего за сутки террористы шесть раз нарушили режим тишины.

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на Facebook.

Всего за сутки террористы шесть раз нарушили режим тишины.

«На луганском направлении в вечернее время враг не придерживался условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского, враг применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Луганского в светлое время суток зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Следует отметить, что применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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