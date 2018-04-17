|Зварыч задекларировал 5 млн грн наличных и два коллекционных японских меча
|17.04.2018 12:44
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Депутат владеет автомобилем Land Rover Range Rover SportРоман Зварыч, который принес присягу народного депутата, задекларировал 149,5 тыс. Гривен доходов и два японских коллекционных меча (катана) за 2017 год.
Роман Зварич. Фото: Антикор
Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, всю сумму доходов Зварыча становиилы процента от вклада в "ПриватБанка", на счетах которого он сохраняет 11 тыс. Гривен и 18 тыс. Долларов.
471 тыс. Гривен Зварич указал как средства, одолженные третьим лицам, а вместе с женой Светланой он владеет 150 тыс. Долларов и 5 млн гривен наличных средств.
Депутат владеет 80% квартиры площадью 68 кв. м в Киеве, автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2010 года выпуска за 891 тыс. гривен, прицепом Boeckmann C22 и 2 наручными часами (Ulysse Nardin и Breguet).
Жена Зварыча задекларировала 27 тыс. Гривен зарплаты в компании "Инженерная группа" Арей "и 13 тыс. Гривен зарплаты в компании" НПФ "УНИС".
Компании "Арей" она заняла 572 тыс. Гривен, а собственной компании "Научно-производственная фирма" Украинские национальные информационные системы "- 4100000 гривен.
В ее собственности жилой дом (476 кв. М), 10 земельных участков общей площадью 171 531 кв. м, а также недостроенные жилой дом (240 кв.м), сеновал (510 кв. м), конюшня (240 кв.м), мастерская (96 кв. м) и гараж (48 кв. м).
Жена задекларировала автомобили Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007 года выпуска, а также наручные часы Ulysse Nardin и коллекции народных икон.
Напомним, что д епутат Верховной Рады Украины Роман Зварич принял присягу народного депутата во время открытия утреннего пленарного заседания парламента во вторник, 17 апреля.