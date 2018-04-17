Депутат владеет автомобилем Land Rover Range Rover Sport

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, всю сумму доходов Зварыча становиилы процента от вклада в "ПриватБанка", на счетах которого он сохраняет 11 тыс. Гривен и 18 тыс. Долларов.

471 тыс. Гривен Зварич указал как средства, одолженные третьим лицам, а вместе с женой Светланой он владеет 150 тыс. Долларов и 5 млн гривен наличных средств.

Депутат владеет 80% квартиры площадью 68 кв. м в Киеве, автомобилем Land Rover Range Rover Sport 2010 года выпуска за 891 тыс. гривен, прицепом Boeckmann C22 и 2 наручными часами (Ulysse Nardin и Breguet).

Жена Зварыча задекларировала 27 тыс. Гривен зарплаты в компании "Инженерная группа" Арей "и 13 тыс. Гривен зарплаты в компании" НПФ "УНИС".

Компании "Арей" она заняла 572 тыс. Гривен, а собственной компании "Научно-производственная фирма" Украинские национальные информационные системы "- 4100000 гривен.

В ее собственности жилой дом (476 кв. М), 10 земельных участков общей площадью 171 531 кв. м, а также недостроенные жилой дом (240 кв.м), сеновал (510 кв. м), конюшня (240 кв.м), мастерская (96 кв. м) и гараж (48 кв. м).

Жена задекларировала автомобили Land Rover Range Rover 2008 года выпуска и Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007 года выпуска, а также наручные часы Ulysse Nardin и коллекции народных икон.