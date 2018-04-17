Во время недавнего концерта Ирины Билык ее прежний муж - хореограф, телеведущий и певец Дима Коляденко попытался подняться на сцену, чтобы подарить певице букет цветов, однако у него на пути стали охранники.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На видеоролике видно, что охранник певицы не пускает Коляденко. Однако, тот игнорирует его и начинает лезть на сцену. Тогда другой охранник хватает певца за ногу и тянет так сильно, что Коляденко падает.

Как сообщал svodka.net ранее, популярная украинская певица Ирина Билык впервые показала фотографию своего 1,5-летнего сына Табриза.

По словам артистки, последние тревожные события вокруг ее концертов вызвали волнения у ее мужа Аслана Ахмадова, который работает в Москве, следовательно он прилетел к ней и сыну в Киев.

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