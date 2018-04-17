Бывший совладелец "ПриватБанка" заявил, что оптимистично настроен по поводу результатов судебного разбирательства в Высоком суде Лондона. В декабре 2017 года суд Лондона арестовал активы Коломойского и Боголюбова Фото: EPA "Я не буду комментировать действия Лондонского суда и судей. На сегодняшний день можно констатировать, что, я бы сказал, активы не арестованы, а заморожены. Ну, заморожены и заморожены – есть определенный приказ суда, мы стараемся выполнять. Более того, мы сделали все, что нужно, в том числе, и раскрыли свои активы. И я бы не хотел углубляться в подробности данной ситуации. Суд есть суд, мы же не можем заранее знать, как он закончится, но я очень оптимистично настроен по нему. Я считаю, что Лондонский суд – это та юрисдикция, где придется сторонам все открыто показывать, рассказывать, как было и чего не было. В этом суде, я думаю, мы дойдем до этого судебного разбирательства. Правда, оно будет не скоро и, скорее только, уже при другой власти в Украине: как прогнозируют мне мои адвокаты, это будет не раньше 2020 года", – заявил Коломойский.По словам бизнесмена, Лондонский суд установил для него лимит на личные расходы – £20 тыс."По-моему, этот лимит – 20 тысяч фунтов. Я его не просто придерживаюсь, я его даже не реализую. Я столько денег не трачу и не тратил раньше на себя лично. Вы понимаете, что такое 20 тыс. фунтов? Это 27 тысяч долларов в неделю. То есть, больше 100 тыс. долларов в месяц можно потратить на себя лично – я даже не представляю, на что именно, это надо постараться", – добавил Коломойский.В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с Коломойским и другим бывшим совладельцем "ПрниватБанка" Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях со средствами банка на $1,9 млрд, полученными от других лиц.19 декабря 2017 года лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем. Определение было принято на основании иска национализированного "ПриватБанка". Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. 19 января 2018 года суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения.НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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