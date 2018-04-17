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Бывший совладелец "ПриватБанка" заявил, что оптимистично настроен
по поводу результатов судебного разбирательства в Высоком суде
Лондона. В декабре 2017 года суд Лондона арестовал активы
Коломойского и Боголюбова Фото: EPA "Я не буду комментировать
действия Лондонского суда и судей. На сегодняшний день можно
констатировать, что, я бы сказал, активы не арестованы, а
заморожены. Ну, заморожены и заморожены – есть определенный
приказ суда, мы стараемся выполнять. Более того, мы сделали все,
что нужно, в том числе, и раскрыли свои активы. И я бы не хотел
углубляться в подробности данной ситуации. Суд есть суд, мы же не
можем заранее знать, как он закончится, но я очень оптимистично
настроен по нему. Я считаю, что Лондонский суд – это та
юрисдикция, где придется сторонам все открыто показывать,
рассказывать, как было и чего не было. В этом суде, я думаю, мы
дойдем до этого судебного разбирательства. Правда, оно будет не
скоро и, скорее только, уже при другой власти в Украине: как
прогнозируют мне мои адвокаты, это будет не раньше 2020
года", – заявил Коломойский.По словам бизнесмена, Лондонский
суд установил для него лимит на личные расходы – £20
тыс."По-моему, этот лимит – 20 тысяч фунтов. Я его не просто
придерживаюсь, я его даже не реализую. Я столько денег не трачу и
не тратил раньше на себя лично. Вы понимаете, что такое 20 тыс.
фунтов? Это 27 тысяч долларов в неделю. То есть, больше 100 тыс.
долларов в месяц можно потратить на себя лично – я даже не
представляю, на что именно, это надо постараться", – добавил
Коломойский.В середине марта 2018 года Высокий суд Лондона обязал
структуры, связанные с Коломойским и другим бывшим совладельцем
"ПрниватБанка" Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об
операциях со средствами банка на $1,9 млрд, полученными от других
лиц.19 декабря 2017 года лондонский суд издал приказ о
всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести
компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся
под их контролем. Определение было принято на основании иска
национализированного "ПриватБанка". Истцы утверждают, что
бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных
операций. 19 января 2018 года суд продлил действие
приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова
на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего
распоряжения.НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового
аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young,
согласно которому накануне национализации банк представлял
собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также
связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать
десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.
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