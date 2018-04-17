Местные жители херсонского села Першоконстантиновка, на землях которого находится отстойник отходов с "Крымского титана" жалуются на увеличение заболеваемости и смертности, в том числе, от онкологических болезней

Крымский филиал АО "Юкрейниан Кемикал Продактс" (до 2014 года - "Крымский титан"), расположенная в оккупированном городе Армянск арендует более тысячи гектаров в Каланчакском районе Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана. С 2015 года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды, говорится в расследовании Анастасии Шевченко "Двуокись Фирташа" для программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" .

В управлении Государственной фискальной службы в Херсонской области сообщили, что "Юкрейниан Кемикал Продактс» не облагалось экологическим налогом, поскольку, "согласно сообщениям предприятия, экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность (оккупация территории АР Крым) ".

В то же время, как сообщает Росприродонадзор, в прошлом году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ "Крымский титан" оштрафовали на 230 млн рублей (почти 100 млн. Гривен) за недостоверную информацию о выбросах.

Местные жители херсонского села Першоконстантиновка, на землях которого находится отстойник отходов с "Крымского титана" жалуются на увеличение заболеваемости и смертности, в том числе, от онкологических болезней. По данным районной больницы, с 2012 года, когда "Крымский титан" увеличил мощность, онкозаболеваемость выросла на 50 процентов.

Проверка Государственной экологической инспекции 2016 обнаружила значительное повышение загрязнения почв Присивашья. К примеру, содержание железа в сельском парке завышен в 142 раза.

Анализ образцов воды из пресной водоемы и сельского водопровода, отобранный в школьной столовой, которые были исследованы сертифицированной лабораторией в Киеве и Херсонской гидробиологической станцией НАН Украины, обнаружили существенную несоответствие санитарным нормам.

В ответ на требование ЗАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" о результатах производственной деятельности ее Армянского филиала - завода "Крымский титан" и уплату экологического налога пришел ответ от пресс-службы фирташевской Group DF: "Сейчас вопросы работы любых бизнесов в Крыму - избыточно политизированная тема . А политику мы НЕ комментируем согласно информационной политике Группы ".

"Крымский титан" продолжает работать на украинском сырье - ильменитового концентрата производства Иршанского горно-обогатительного комбината. С 2016 года Кабмин запретил поставки товаров в Крым, железнодорожное сообщение было прекращено. Тогда с "появилась морская" ильменитовым схема "- сырье отправляется будто на экспорт в Россию, а на самом деле перегружается на рейде в Керченском проливе и доставляется к закрытому Украины порта Керчь.

Сейчас ильменит возят через турецкие порты. По данным расследования, в 2016-2017 годах в Крым было доставлено не менее 220 000 тонн ильменитового концентрата, отправителем и получателем груза, по таможенным документам, является московское ООО "ЦОТ" - официальный представитель украинских заводов "Крымский титан" и "Сумыхимпром".