За коррупцию в Украине страны Евросоюза должны вводить адресные санкции, но не наказывать всех граждан и не отменять безвизовый режим, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Если вы подозреваете кого-то в коррупции, вводите против них персональные санкции – арестовывайте их счета, не пускайте их к себе, торбите их! Фото: Gordonua.com "Я бы хотел, пользуясь случаем, если меня слушают представители стран Евросоюза, попросить их не наказывать страну, у которой руководители такие коррупционеры, а наказывать адресно руководителей-коррупционеров. Если вы подозреваете кого-то в коррупции (министров, депутатов – кого угодно), вводите против них персональные санкции – арестовывайте их счета, не пускайте их к себе, торбите их! Торбите со страшной силой всех, кого вы подозреваете в коррупции. Но просьба: не трогайте простых людей, не отменяйте безвиз. Считаю, что безвиз – это очень важное достижение", – сказал Гордон. По его мнению, большинство украинцев не владеет достаточным объемом информации, следовательно избирает себе недостойных руководителей."Поймите: люди в Украине, с одной стороны, виноваты (мы все виноваты, что таких мерзавцев избираем раз за разом много раз), но с другой стороны – не виноваты, потому что большинство народа у нас – совершенно забитые люди. Они не понимают, что происходит, не владеют достаточным количеством информации... А несведущие люди не виноваты! Вот этих рож они и выбирают. В результате эти рожи воруют дальше", – отметил журналист.Он считает, что введение санкций против части коррупционеров будет иметь положительный эффект."Хочу попросить всех представителей Евросоюза – смело и бескомпромиссно вводите санкции против наших негодяев. Чтобы остальным было неповадно, чтобы все поняли: пора вводить правила игры, по которым будут играть все", – предложил журналист. ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом вступил в силу 11 июня. За полгода, по данным Государственной пограничной службы Украины, им воспользовались 355 тысяч украинцев. 20 декабря Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором указала, что Украина выполняет требования в рамках либерализации визового режима с ЕС, но властям стоит уделить больше внимания укреплению независимости антикоррупционных органов. В интервью "Европейской правде", опубликованном 21 декабря, посол Франции в Украине Изабель Дюмон сказала, что после атак на антикоррупционные органы в Украине в Европейском союзе возник вопрос о приостановке безвизового режима. "Когда мы увидели такие обвинения, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для ЕС, это было шоком", – заявила дипломат. 22 декабря глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает, "но то, что обещали, нужно выполнять". "Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана", – подчеркнул министр. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии "ГОРДОН" высказал мнение, что если Украина не будет выполнять взятые на себя обязательства, реакция Евросоюза будет адекватной и очень болезненной. "Если мы перейдем все допустимые границы, отмену безвиза и персональные санкции со стороны ЕС исключать нельзя", – считает он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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