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За коррупцию в Украине страны Евросоюза должны вводить адресные
санкции, но не наказывать всех граждан и не отменять безвизовый
режим, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН"
Дмитрий Гордон. | Гордон: Если вы подозреваете кого-то
в коррупции, вводите против них персональные санкции –
арестовывайте их счета, не пускайте их к себе, торбите их! Фото:
Gordonua.com "Я бы хотел, пользуясь случаем, если меня слушают
представители стран Евросоюза, попросить их не наказывать страну, у
которой руководители такие коррупционеры, а наказывать адресно
руководителей-коррупционеров. Если вы подозреваете кого-то
в коррупции (министров, депутатов – кого угодно), вводите
против них персональные санкции – арестовывайте их счета, не
пускайте их к себе, торбите их! Торбите со страшной силой всех,
кого вы подозреваете в коррупции. Но просьба: не трогайте простых
людей, не отменяйте безвиз. Считаю, что безвиз – это
очень важное достижение", – сказал Гордон. По его мнению,
большинство украинцев не владеет достаточным объемом информации,
следовательно избирает себе недостойных руководителей."Поймите:
люди в Украине, с одной стороны, виноваты (мы все виноваты, что
таких мерзавцев избираем раз за разом много раз), но с другой
стороны – не виноваты, потому что большинство народа у
нас – совершенно забитые люди. Они не понимают, что
происходит, не владеют достаточным количеством информации... А
несведущие люди не виноваты! Вот этих рож они и выбирают. В
результате эти рожи воруют дальше", – отметил журналист.Он
считает, что введение санкций против части коррупционеров будет
иметь положительный эффект."Хочу попросить всех представителей
Евросоюза – смело и бескомпромиссно вводите санкции
против наших негодяев. Чтобы остальным было неповадно, чтобы все
поняли: пора вводить правила игры, по которым будут играть
все", – предложил журналист. ВИДЕОВидео: 112 Украина /
YouTube Безвизовый режим между Украиной и Европейским
союзом вступил в силу 11 июня. За полгода, по
данным Государственной пограничной службы Украины, им
воспользовались 355 тысяч украинцев. 20 декабря
Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором указала,
что Украина выполняет требования в рамках либерализации
визового режима с ЕС, но властям стоит уделить больше
внимания укреплению независимости антикоррупционных
органов. В интервью "Европейской правде", опубликованном 21
декабря, посол Франции в Украине Изабель Дюмон сказала,
что после атак на антикоррупционные органы в Украине в
Европейском союзе возник вопрос о приостановке безвизового режима.
"Когда мы увидели такие обвинения, такие атаки на тех, кто ведет
борьбу с коррупцией, для нас, для ЕС, это было шоком", –
заявила дипломат. 22 декабря глава МИД Украины Павел Климкин
сказал, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом
ничего не угрожает, "но то, что обещали, нужно выполнять". "Я
помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных
органов было частью этого плана", – подчеркнул
министр. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир
Огрызко в комментарии "ГОРДОН" высказал мнение, что
если Украина не будет выполнять взятые на себя обязательства,
реакция Евросоюза будет адекватной и очень болезненной. "Если мы
перейдем все допустимые границы, отмену безвиза и персональные
санкции со стороны ЕС исключать нельзя", – считает он.
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