Трамп как бы говорит Путину: в ответ на твое фуфло я замастырил столько своего фуфла, что у тебя фантазии не хватит выменять его все { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/alfred-koh/tramp-kak-by-govorit-putinu-v-otvet-na-tvoe-fuflo-ya-zamastyril-stolko-svoego-fufla-chto-u-tebya-fantazii-ne-hvatit-vymenyat-ego-vse-241866.html" }, "headline": "Трамп как бы говорит Путину: в ответ на твое фуфло я замастырил столько своего фуфла, что у тебя фантазии не хватит выменять его все", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2418/66_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-17T13:27:05+02:00", "dateModified": "2018-04-17T13:45:11+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "РФ в обозримом будущем уже не вернется в G8 и санкции с нее сняты не будут, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох." , "keywords": "Россия, Владимир Путин, Крым, санкции, Донбасс, аннексия, Альфред Кох, Дональд Трамп, ИГИЛ" } Альфред Кох Бывший вице-премьер РФ. все материалы автора → Трамп как бы говорит Путину: в ответ на твое фуфло я замастырил столько своего фуфла, что у тебя фантазии не хватит выменять его все Сегодня 13.27 | комментариев: После всех последних санкций, бомбардировок, химических атак, отравлений, изгнаний дипломатов и падений рынков можно сказать твердо: Россия в обозримом будущем уже не вернется в G8, санкции с нее сняты не будут (скорее, все только начинается) и Путин уже никогда не разменяет Сирию или Донбасс на какое-то смягчение позиции своих западных "коллег" по аннексии Крыма или санкциям.После аннексии Крыма Путин решил, что для разменов с Западом ему не нужно делать уступки в отношении каких-то старых претензий к нему типа прав человека или непрозрачных выборов.Он решил "наплодить новые сущности", которые и разменять на комфортный ему статус-кво с Крымом в составе России. И тогда он получит Крым без уступок по указанным выше старым претензиям.Для этого он затеял войну на Донбассе и влез в гражданскую войну в Сирии. И то, и другое ему абсолютно безразлично: он легко это отдал бы Западу в обмен на признание де-факто российской аннексии Крыма. Но что-то пошло не так... То ли убийство Немцова послужило последней каплей, то ли отравление Скрипаля...А вероятно, он нарвался на такого же, как он, любителя "плодить новые сущности" для пополнения ими резервов для разменов. И этим человеком оказался Трамп с его многолетним бизнес-опытом на одном из самых конкурентных рынков в мире: девелоперском рынке Нью-Йорка.Трамп тут же наложил всевозможные новые санкции, поставил оружие Украине и дважды отбомбился "Томагавками" в Сирии, попутно угробив несколько сотен русских в милой февральской заварушке.И вот это все роскошество он теперь меняет на Донбасс и Сирию. Ему тоже этого только не жалко, и он легко свое "фальшивое золото" разменяет на "фальшивое золото" Путина.А "настоящее золото" (позиция Запада по Крыму) вообще как-то незаметно исчезло со стола переговоров. Трамп как бы говорит Путину: в ответ на твое фуфло я замастырил столько своего фуфла, что у тебя фантазии не хватит выменять его все.Фактически Запад отказался принять услуги Путина по ликвидации ИГИЛ. ИГИЛ был разгромлен без участия России, и теперь вся путинская сделка в Сирии не имеет никакой "рыночной" стоимости: ее нельзя никому продать...И в этих условиях делать бомбардировку более масштабной, чем она была в субботу, нет никакого смысла, ибо еще старый францисканец Оккам учил нас, что "не нужно плодить сущности без нужды". В том числе еще и потому, что их потом некуда девать. Вот Путин наплодил – и теперь не знает, что ему с этим чемоданом без ручки делать: и бросить жалко, и тащить тяжело. Источник: Альфред Кох / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



