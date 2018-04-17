Спасатели прекратили поиск самолета, который якобы разбился в горах возле Яремче Ивано-Франковской области. Судно не нашли. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Спасатели искали судно в течение двух дней. Поиски прекратили вечером 16 апреля, информирует svodka.net.

«По состоянию на 19.00 16 апреля 2018 г. поисковые работы на территории Яремчанского горсовета прекращены, воздушное судно не найдено», — сообщает управление ОГА.

Организовали три поисковые группы, привлекли полицию и волонтеров с квадрокоптером. С его помощью обследовали местность ориентировочно на территории 150 га, а именно: Поляница приселок с. Микуличин, урочища Черный Погар, Под Бердами, Менчул, Гордеева Росичь, Щавы, горе Лысина Космацкая, Гордя, Белая лошадь, Рыжи, полонины Погар и Буковина, Шекеловка, Мунчалик и перевал Сухая Росичь.

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