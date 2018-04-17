Во вторник, 17 апреля, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик травмировал руку во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса с россиянином Муратом Гассиевым. Украинский спортсмен обратился по этому случаю к фанатам через Instagram и извинился за то, что поединок не состоится в запланируемое время.

"Я хотел проинформировать вас, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Мы дадим знать организаторам турнира, когда будем готовы, и они назначат новую дату. Я бы хотел извиниться перед командой Мурата Гассиева за неудобства. Это спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку. Чуть-чуть подождите. Мир любит сильных", – сказал Усик.

По словам промоутера Александра Усика, речь идет о повреждении локтя. При этом боксеру не потребуется хирургическое вмешательство.

"В абсолютно рабочей ситуации Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда дискомфорт перерос в боль, было решено обратиться к врачу. Вскоре он должен вернуться к тренировкам", – подчеркнул генеральный директор K2 Promotion Ukraina Александр Красюк.

Как сообщал svodka.net ранее, украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик представил в своем Instagram-аккаунте мотивационный ролик и рассказал фанатам, как достиг таких высот.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира