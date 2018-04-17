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Полиция задержала одного из участников ДТП в Кривом Роге
17.04.2018 13:01
Полиция задержала одного из участников ДТП в Кривом Роге
По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человек
В Кривом Роге милиция задержала водителя автомобиля Mazda, одного из участников ДТП, которое произошло утром 17 апреля.
Полиция задержала одного из участников ДТП в Кривом Роге Фото: 1kr.ua

По данным областной полиции, задержанный - мужчина 1950 года рождения, передает "Радио Свобода".

Как уточнили в Криворожском отделе полиции, пока с ним проводят следственные действия. Считает полиция его виновником ДТП, не сообщается.

"Следствие решит. Сейчас работают с водителем Mazda" , - сказали в полиции Кривого Рога.

По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человек, шестеро из них уже идентифицированы - родственниками и с помощью документов, которые они имели при себе. В больницу в общем доставили 19 человек. Из них четверо сейчас на амбулаторном лечении. С 15 оставшихся в больнице, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, в реанимации.

Власти Кривого Рога Днепропетровской области объявила 18 апреля днем ​​траура.

Ранее iPress.ua сообщал, что в Кривом Роге в результате ДТП на месте скончались семь человек . Предварительно сообщается о еще двух умерших в больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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