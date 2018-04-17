По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человек

По данным областной полиции, задержанный - мужчина 1950 года рождения, передает "Радио Свобода".

Как уточнили в Криворожском отделе полиции, пока с ним проводят следственные действия. Считает полиция его виновником ДТП, не сообщается.

"Следствие решит. Сейчас работают с водителем Mazda" , - сказали в полиции Кривого Рога.

По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человек, шестеро из них уже идентифицированы - родственниками и с помощью документов, которые они имели при себе. В больницу в общем доставили 19 человек. Из них четверо сейчас на амбулаторном лечении. С 15 оставшихся в больнице, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, в реанимации.

Власти Кривого Рога Днепропетровской области объявила 18 апреля днем ​​траура.