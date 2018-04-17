|Полиция задержала одного из участников ДТП в Кривом Роге
|17.04.2018 13:01
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По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человекВ Кривом Роге милиция задержала водителя автомобиля Mazda, одного из участников ДТП, которое произошло утром 17 апреля.
Фото: 1kr.ua
По данным областной полиции, задержанный - мужчина 1950 года рождения, передает "Радио Свобода".
Как уточнили в Криворожском отделе полиции, пока с ним проводят следственные действия. Считает полиция его виновником ДТП, не сообщается.
"Следствие решит. Сейчас работают с водителем Mazda" , - сказали в полиции Кривого Рога.
По данным полиции, в результате ДПТ погибли восемь человек, шестеро из них уже идентифицированы - родственниками и с помощью документов, которые они имели при себе. В больницу в общем доставили 19 человек. Из них четверо сейчас на амбулаторном лечении. С 15 оставшихся в больнице, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, в реанимации.
Власти Кривого Рога Днепропетровской области объявила 18 апреля днем траура.
Ранее iPress.ua сообщал, что в Кривом Роге в результате ДТП на месте скончались семь человек . Предварительно сообщается о еще двух умерших в больнице.