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Австралия считает российских хакеров виновными в атаке на 400 компаний в 2017 году
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17.04.2018 13:03
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Российские хакеры использовали в качестве точки доступа к сетям
австралийских компаний роутеры, рассказал министр кибербезопасности
Австралии Ангус Тейлор. Власти Австралии считают, что за атаками
хакеров стоит РФ Фото: ЕРА Министр кибербезопасности страны Ангус
Тейлор отметил, что признаков утечки информации нет, несмотря на
значительное число затронутых организаций.По словам чиновника,
хакеры использовали в качестве точки доступа роутеры, что
подтверждает их уязвимость.Тейлор уверен, что за атаками стоит РФ.
Он добавил, что "эта попытка атаки со стороны России является ярким
напоминанием, что австралийские компании и отдельные граждане
постоянно находятся под прицелом злонамеренных государственных и
негосударственных акторов".Хакеры, поддерживаемые правительством
России, взламывают роутеры по всему миру в рамках
кампании по кибершпионажу, заявили 16 апреля
в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC),
ФБР и департаменте внутренней безопасности США.До этого о
причастности Кремля к хакерским атакам заявляли
во Франции, Германии, Украине и ряде других
стран. Президент РФ Владимир Путин отвергал обвинения, но говорил,
что у киберпреступников могут быть патриотические мотивы.
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