Российские хакеры использовали в качестве точки доступа к сетям австралийских компаний роутеры, рассказал министр кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор. Власти Австралии считают, что за атаками хакеров стоит РФ Фото: ЕРА Министр кибербезопасности страны Ангус Тейлор отметил, что признаков утечки информации нет, несмотря на значительное число затронутых организаций.По словам чиновника, хакеры использовали в качестве точки доступа роутеры, что подтверждает их уязвимость.Тейлор уверен, что за атаками стоит РФ. Он добавил, что "эта попытка атаки со стороны России является ярким напоминанием, что австралийские компании и отдельные граждане постоянно находятся под прицелом злонамеренных государственных и негосударственных акторов".Хакеры, поддерживаемые правительством России, взламывают роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу, заявили 16 апреля в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC), ФБР и департаменте внутренней безопасности США.До этого о причастности Кремля к хакерским атакам заявляли во Франции, Германии, Украине и ряде других стран. Президент РФ Владимир Путин отвергал обвинения, но говорил, что у киберпреступников могут быть патриотические мотивы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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