Конечно, садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Но коль уж так получилось, то нужно знать, как себя вести, если вас остановили патрульные, пишет со ссылкой на .

Вождение в нетрезвом состоянии – это нарушение статьи 130 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Наказание за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость – штраф в размере 600 необлагаемых минимумов (10,2 тыс. гривен) с лишением права управления транспортными средствами на один год (если водитель «попался» впервые). Если в течение года это уже второе такое нарушение, то сумма штрафа и период, на протяжении которого водителю будет запрещено водить машину, увеличивается втрое.

КАК НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ?

На месте остановки:

— снимайте все происходящее на видео;

— убедитесь в наличии двоих незаинтересованных понятых;

— не отказывайтесь от осмотра – это уменьшает шансы на защиту (например, альтернативное заключение медучреждения не будет иметь никакого значения);

— если вы не «всезнайка», попросите у патрульного разъяснить порядок проведения осмотра, предъявить сертификат соответствия и свидетельство о проверке;

— предупредите, что употребляли алкогольсодержащие вещества, например, спрей для рта или продукты с небольшим содержанием алкоголя (кисломолочная продукция или квас).

После осмотра на месте остановки:

— если вы не согласны с результатами теста – четко и внятно озвучьте это и сделайте соответствующую запись в протоколе;

— если вы не доверяете патрульным, сразу же после осмотра самостоятельно пройдите осмотр в медучреждении.

Нарушения, на которых стоит акцентировать внимание в суде:

— после несогласия с результатом осмотра на месте патрульный полицейский не предложил пройти осмотр в медучреждении;

— после отказа пройти осмотр на месте остановки патрульный полицейский не предложил пройти осмотр в медучреждении;

— прибор «Драггер» использовался в условиях, которые не соответствуют допустимому температурному режиму функционирования: ниже -5°С или выше +50°С;

— осмотр проведен без ожидания 2 минут после курения, 20 минут после употребления алкогольсодержащих медпрепаратов, спреев для ротовой полости, продуктов с небольшим содержанием алкоголя.

Советы от водителей:

— если вы выпили, но ехать нужно безотлагательно — съешьте жидкую рисовую кашу со сливочным маслом (100-150 грамм);

— не нужно жевать лавровый лист, мятную жвачку, глотать чеснок или закидывать в ротовую полость десяток мятных конфет – так вы сами себя выдаете. Самый надежный способ «заблокировать» запах – выпить столовую ложку растительного масла (противно, но помогает);

— не нужно пытаться «спрятаться» и ехать по закоулкам, лучше двигаться в потоке машин на больших автомагистралях;

— приоткройте окно, чтобы предотвратить запотевание стекол;

— при разговоре с полицейскими говорите спокойно, «не умничайте» и не повышайте голос;

— не ждите, когда к вам подойдет инспектор, лучше выйдите из машины сами – в машине запах алкоголя сильнее.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира