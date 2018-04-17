Своего мужа Джамала называет «суперонянь». Пока певица на съемках шоу «Голос страны», он успевает накормить ребенка, а потом ждет ее после работы.

Спустя три недели после рождения первенца звездный тренер «Голоса страны» появилась в воскресенье в прямом эфире с живым выступлением. Джамала признается, что быть матерью сложно, но эта задача счастливая. , информирует svodka.net.

«Все думают, наверное, что у Джамалы сто нянь. Приехала мама, сейчас может обидеться, но она была как будто лишней. Знаете, я уже так все настроила…», — говорит певица.

Своего мужа Джамала называет «суперонянь». Пока певица на съемках шоу «Голос страны», он успевает накормить ребенка, а потом ждет ее после работы. Сейчас звездная мама в поисках няни.

Читайте: Джамала выложила в соцсеть фото с маленьким сыном (ФОТО)

«Появился человек, ради которого ты готов умереть. Это чувство рождается вместе с ребенком», — поделилась певица.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира