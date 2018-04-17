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Самый злобный кот в мире стал звездой сети‍
17.04.2018 13:09

В Нью-Йорке нашли кота, который претендует на титул "самого сердитого кота в мире", пишет Bored Panda.

Кот породы сфинкс по имени Локи живет с хозяевами Сарой и Брентом. Животное вошло в жизнь пары в 2014 году и сразу обзавелся страницей в Instagram, за которым следят почти 65 тысяч человек.

Стоит отметить, что Локи завоевал слава тем, что выглядит как старик, который озлобился на всех.

"Этот кот имеет больше индивидуальности и чувствительности, чем любое животное, которое я когда-либо встречала", - рассказала хозяйка кота Сара.

Как сообщал svodka.net ранее, хозяйка кота по кличке Рекси создала аккаунт в социальной сети Instagram, чтобы делиться снимками питомца.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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