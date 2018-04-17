Министр сообщил, что ехал со скоростью 73 км / ч на участке, где максимальная разрешенная скорость составляла 50 км

Чтобы сообщить о своем решении, министр созвал пресс-конференцию, сообщает ERR.ee . По словам Яака ААБА, 11 марта, когда он возвращался из Тарту в Таллинн, его задержала полиция за превышение скорости. Одновременно у него были зафиксированы остаточные признаки алкогольного опьянения.

Министр сообщил, что ехал со скоростью 73 км / ч на участке, где максимальная разрешенная скорость составляла 50 км. Полиция обнаружила, что содержание алкоголя в его крови составил 0,28 промиле.

"Я жалею о том, что произошло. Я переоценил себя и не буду оправдываться. Для министра такое поведение недопустимо. Я усвоил урок" , - сказал ААБ.

Министр рассказал, что накануне был в гостях у друзей: они ходили в сауну, употребляли крепкий алкоголь. Полиция остановили автомобиль ААБА 11 марта в районе торгового центра Lõunakeskus.

"Прошу прощения у всех жителей Эстонии, коллег, друзей и родственников" , - сказал Яак Ааб.

Во вторник утром министр подал официальное заявление об отставке, проинформировав в субботу предварительно о своем намерении премьер-министра, а в понедельник - соратников по Центристской партии.

В качестве наказания Яаку Аабу приостановлено действие его водительских прав на месяц.