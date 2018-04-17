Португальский певец Сальвадор Собрал выступил со своей сестрой Луизой, которая ждет ребенка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Собрал возвращается к выступлениям на сцене Фото: eurovision.ua Видео совместного выступления с сестрой исполнителя, Луизой Собрал, разместили в Instagram компании, которая занимается музыкальным производством, Power Nation. Ontem o palco do Salão Preto e Prata foi pequeno para o talento e a graça de Luísa e Salvador Sobral. A produção executiva do espectáculo, ficou a cargo da Power Nation. #producaoexecutiva #powernation #vibesandbeats #casinoestoril #luisasobral #salvadorsobral Публикация от Power Nation (@powernationportugal) 14 Апр 2018 в 5:27 PDT Они спели песню Amar pelos dois, с которой Собрал одержал победу на "Евровидении" в Киеве.Автор композиции – сестра певца, 30-летняя Луиза, которая вскоре родит ребенка.21 сентября 2017 года Сальвадор Собрал был госпитализирован в клинику Лиссабона. Музыкант нуждался в трансплантации сердца. 26 сентября его состояние резко ухудшилось и певца перевели в реанимацию.Собрала прооперировали 8 декабря 2017 года, 12 января 2018 года он покинул больницуВпервые после операции Собрал спел в феврале 2018 года.Финал "Евровидения 2017" прошел в ночь с 13-го на 14 мая в Международном выставочном центре Киева. Представитель Португалии Собрал выиграл и по результатам голосования профессионального жюри, и по результатам голосования телезрителей, набрав в общем 758 баллов. Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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