Украинских пленных, удерживаемых "ЛНР", вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, запланированного на среду. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на "территории ЛНР", - сказала О.Кобцева.

Во вторник атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что подписал "указ о помиловании" пленных, которые готовятся к передаче украинской стороне со стороны "ДНР".

Он сообщил, что обмен произойдет в среду ориентировочно в 12:00 по киевскому времени по согласованной схеме.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик накануне заявил, что приветствует тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря. "Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников. Я призываю стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену", - отметил он.

Напомним, на 27 декабря запланировано освобождение 74 украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе. Украина, в рамках освобождения, готова передать 306 человек, где это позволяет украинское законодательство.

Накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что верит в то, что 27 декабря состоится обмен удерживаемыми между украинской стороной и боевиками на Донбассе.

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