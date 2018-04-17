В Кривом Роге для проведения следственных действий полиция задержала одного из участников резонансного ДТП, которое произошло сегодня утром, водителя автомобиля Mazda.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Водитель автомобиля Mazda – мужчина, 1950 года рождения, задержан. Пока ему подозрение не объявлено. С ним проводятся следственные действия», — сообщила Старчевская

По ее словам, кроме водителя, в салоне иномарки находился пассажир. Никто из них не пострадал.

По данным полиции, в настоящее время установлены личности 6 погибших в ДТП.

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