Ранее сирийские СМИ распространили сообщения о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля.

Власти Сирии объявили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в ночь на 17 апреля в результате ложной тревоги, а не внешней агрессии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Сирии, информирует svodka.net.

Ранее сирийские СМИ распространили сообщения о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля. Как утверждалось, сирийские ПВО сбили девять ракет, запущенных по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Кроме того, сообщалось о трех сбитых ракетах близко авиабазы Думайр, расположенной в окрестностях Дамаска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

В Пентагоне отрицали проведение каких-либо операций в Сирии в указанное время. Между тем источник РИА Новости в сирийской армии подтвердил атаку на авиабазу Шайрат.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада.

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Целями ударов стали три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия. Сообщалось, что в результате пострадали три человека.

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