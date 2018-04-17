Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала расследование в отношении Российского футбольного союза в связи с расисткими выкриками во время матча Россия-Франция, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает DW, передает .

“Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала расследование в отношении РФС в связи с предполагаемыми расистскими выкриками во время товарищеского матча Россия — Франция, состоявшегося 27 марта”, — сказано в сообщении.

Во время игры на стадионе в Санкт-Петербурге Усман Дембеле, Поль Погба и другие темнокожие французские игроки подверглись оскорблениям со стороны некоторых российских болельщиков.

“Расизму нет места на футбольном поле”, — заявила министр спорта Франции Лора Флессель.

Вместе с тем офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин сообщил, что союз проведет собственное расследование инцидента.

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