|Супрун: ежегодные медосмотры госслужащих отменяются
|17.04.2018 13:18
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"Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, где нужно иметь хорошее здоровье"И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что государственные служащие не будут проходить ежегодный медицинский осмотр.
Фото: ucu.edu.ua
«Не останется (медосмотров для госслужащих, - Ред.). Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, где нужно иметь хорошее здоровье. Это - водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы " , - сказала она в эфире ICTV.
По словам Супрун, хотелось бы, чтобы каждый украинец хотя бы раз в год пошел к врачу и имел медосмотр.
"Не то, что будет требовать государство, а мы сами требуем от себя, а также наши врачи требуют от нас" , - добавила она.
Ранее Супрун рассказала, что пациент и врач сами согласовывать необходимость визита медика домой .
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