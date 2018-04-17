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Супрун: ежегодные медосмотры госслужащих отменяются
17.04.2018 13:18
Супрун: ежегодные медосмотры госслужащих отменяются
"Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую ​​профессию, где нужно иметь хорошее здоровье"
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что государственные служащие не будут проходить ежегодный медицинский осмотр.
Супрун: ежегодные медосмотры госслужащих отменяются Фото: ucu.edu.ua

«Не останется (медосмотров для госслужащих, - Ред.). Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, где нужно иметь хорошее здоровье. Это - водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы " , - сказала она в эфире ICTV.

По словам Супрун, хотелось бы, чтобы каждый украинец хотя бы раз в год пошел к врачу и имел медосмотр.

"Не то, что будет требовать государство, а мы сами требуем от себя, а также наши врачи требуют от нас" , - добавила она.

Ранее Супрун рассказала, что пациент и врач сами согласовывать необходимость визита медика домой .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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