«Не останется (медосмотров для госслужащих, - Ред.). Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, где нужно иметь хорошее здоровье. Это - водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы " , - сказала она в эфире ICTV.

По словам Супрун, хотелось бы, чтобы каждый украинец хотя бы раз в год пошел к врачу и имел медосмотр.

"Не то, что будет требовать государство, а мы сами требуем от себя, а также наши врачи требуют от нас" , - добавила она.