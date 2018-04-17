Российский актер Андрей Невраев скончался на 70-м году жизни. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке С Невраевым
попрощались 17 апреля 2018 года Фото: kino-teatr.ru Об этом
сообщает НСН.Прощание с артистом состоялось 17 апреля, в
Николо-Архангельском крематории в Москве.На момент смерти Невраеву
было 69 лет.В Москве актер работал в Московском театре имени
Ермоловой, театре Армена Джигарханяна.Невраев снимался в сериалах
"Марш Турецкого", "Каменская-3", "Закрытая школа", "Бедная
Саша", "Простые истины", "Штрафбат".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира