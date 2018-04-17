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Скончался актер сериалов "Марш Турецкого", "Закрытая школа" и "Каменская-3" Невраев
17.04.2018 13:19
Российский актер Андрей Невраев скончался на 70-м году жизни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С Невраевым попрощались 17 апреля 2018 года Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает НСН.Прощание с артистом состоялось 17 апреля, в Николо-Архангельском крематории в Москве.На момент смерти Невраеву было 69 лет.В Москве актер работал в Московском театре имени Ермоловой, театре Армена Джигарханяна.Невраев снимался в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Закрытая школа", "Бедная Саша", "Простые истины", "Штрафбат".

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