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Делайте так всегда и ваша стиральная машинка никогда не сломается!
17.04.2018 13:20
Делайте так всегда и ваша стиральная машинка никогда не сломается! По теме:

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Но кто из современных хозяек приглашает мастера для того, чтобы он снял накипь с барабана и нагревательного элемента стиральной машины, исключительно в целях профилактики? Регулярный уход за автоматом, можно производить и самостоятельно, используя вполне доступные средства, которые, наверняка, найдутся на вашей кухне.

Как приготовить средство для чистки стиральной машины

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Уксус (70%) – 2 ч. л.
  • Уксус – 30 мл
  • Сода – 1/4
  • Вода – 25 мл

Способ применения:

  1. Растворите соду в воде и добавьте уксусную эссенцию.
  2. Влейте раствор в контейнер, в который заливаете гель или засыпаете стиральный порошок
  3. Залейте 30 мл уксуса прямо в барабан.
  4. Выставьте режим стирки при самой высокой температуре.

После окончания стирки, тщательно удалите мягкой мочалкой грязь и влагу из барабана. Протрите крышку уплотнителя и промойте все чистой водой.

Такая простая процедура, проводимая раз в месяц, значительно продлит жизнь вашей стиральной машины.







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