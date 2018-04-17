|Делайте так всегда и ваша стиральная машинка никогда не сломается!
|17.04.2018 13:20
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Бытовая техника требует специального обслуживания, пишет со ссылкой на .
Но кто из современных хозяек приглашает мастера для того, чтобы он снял накипь с барабана и нагревательного элемента стиральной машины, исключительно в целях профилактики? Регулярный уход за автоматом, можно производить и самостоятельно, используя вполне доступные средства, которые, наверняка, найдутся на вашей кухне.
Как приготовить средство для чистки стиральной машины
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Способ применения:
После окончания стирки, тщательно удалите мягкой мочалкой грязь и влагу из барабана. Протрите крышку уплотнителя и промойте все чистой водой.
Такая простая процедура, проводимая раз в месяц, значительно продлит жизнь вашей стиральной машины.
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