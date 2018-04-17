Делайте так всегда и ваша стиральная машинка никогда не сломается! По теме: Бытовая техника требует специального обслуживания, пишет со ссылкой на . Но кто из современных хозяек приглашает мастера для того, чтобы он снял накипь с барабана и нагревательного элемента стиральной машины, исключительно в целях профилактики? Регулярный уход за автоматом, можно производить и самостоятельно, используя вполне доступные средства, которые, наверняка, найдутся на вашей кухне. Как приготовить средство для чистки стиральной машины Вам понадобятся следующие ингредиенты: Уксус (70%) – 2 ч. л.

Уксус – 30 мл

Сода – 1/4

Вода – 25 мл Способ применения: Растворите соду в воде и добавьте уксусную эссенцию. Влейте раствор в контейнер, в который заливаете гель или засыпаете стиральный порошок Залейте 30 мл уксуса прямо в барабан. Выставьте режим стирки при самой высокой температуре. После окончания стирки, тщательно удалите мягкой мочалкой грязь и влагу из барабана. Протрите крышку уплотнителя и промойте все чистой водой. Такая простая процедура, проводимая раз в месяц, значительно продлит жизнь вашей стиральной машины.











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