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В Киев зашёл цыганский табор и разместился на железнодорожном вокзале
17.04.2018 13:24

В Киеве вестибюль железнодорожного вокзала заняли ромы. Несколько десятков человек обустроили ночлежку на полу в холле ожидания пассажиров поездов.

В Киев зашёл цыганский табор и разместился на железнодорожном вокзале

Об этом сообщает "Типичный Киев" на странице в Twitter, публикуя соответствующие фото.

На кадрах видно, как люди спят на одеялах и сумках прямо на полу. Многие матери с детьми. Среди многочисленной семьи ромов есть разновозрастные люди и инвалиды.

Пользователи соцсетей жалуются на засилье цыган, которые буквально оккупировали все помещение, превратив помещение вокзала в лагерь.

"ЖД вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом", - написал пользователь Иван Пишта в Facebook. 

 

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