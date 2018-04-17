Япония закупает около 300000 тонн алюминия из России, что составляет около 16% от общего объема импорта.

Крупные японские компании попросили попавшую под американские санкции UC Rusal Олега Дерипаски прекратить поставки алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в промышленной отрасли страны, информирует svodka.net.

Введенные в отношении UC Rusal санкции запрещают американцам любые деловые отношения с компанией, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичными санкциями за нарушение этого запрета. Компании из черного списка перекрывается доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. UC Rusal является вторым крупнейшим мировым производителем алюминия.

«Мы попросили Rusal прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США, и мы не хотим рисковать попаданием под вторичные санкции», – сказал источник в одном из крупнейших японских торговых домов.

В Японии крупнейшими клиентами UC Rusal являются корпорации Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo and и Mitsui & Co. Представитель Sumitomo сообщил агентству, что компания изучает возможные решения, а также обсуждает с клиентами альтернативные каналы поставок. В других корпорациях отказались от комментариев.

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Собеседник в одной из японских компаний рассказал, что UC Rusal попросил прекратить платежи вскоре после введения санкций в связи с тем, что не может получить доступ к долларовым счетам.

Япония закупает около 300000 тонн алюминия из России, что составляет около 16% от общего объема импорта.

Российская компания все еще пытается найти способы продолжить бизнес с клиентами в Японии и ищет альтернативные пути, указывает один из источников. Это будет затруднительно, учитывая, что большинство японских клиентов обслуживаются в местных банках, которые осторожно относятся к компаниям из санкционного списка, отмечает агентство.

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Источник в одной из японских компаний заявил, что санкции стали полной неожиданностью, и компания находится почти в панической ситуации. В то же время в других компаниях заверили, что японские покупатели смогут заменить российский алюминий на продукцию из Австралии, Ближнего Востока, Малайзии и Индии, хотя и не без издержек.

На прошлой неделе британо-австралийская Rio Tinto, одна из крупнейших горно-металлургических компаний мира, сообщила, что из-за санкций объявляет форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal.

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