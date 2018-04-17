|В Донецкой области на шахте произошел взрыв: пострадали семь человек
|17.04.2018 13:26
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Всем работникам шахты предоставлена первичная медицинская помощь, они госпитализированыВ понедельник, 16 апреля, на шахте "Покровская", которая располагается в пгт. Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв метано-воздушной смеси во второй южной лаве блока.
Фото:112.ua
На месте происшествия для проведения спасательных работ привлечены 5 отделений 10 военизированного горно-спасательного отряда (ВГСО), 1 отделение 8 ВГСО и 1 отделение 2 ВГСО. Всего в шахте находилось 406 человек, а на аварийном участке - 37 горняков. Производство на шахте временно остановлено только на аварийном участке, сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области.
В 00:40 17 апреля всех горняков был поднят на поверхность. Из них 7 пострадавших с ожогами и травмами разной степени.
Всем работникам шахты предоставлена первичная медицинская помощь, они госпитализированы в ожоговый центр г.. Краматорска Донецкой области, одного пострадавшего госпитализировали в Мирноградську центральную городскую больницу.
Напомним, что н а Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса в селе Вербки Павлоградского района был смертельно травмирован горняк .