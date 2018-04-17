Всем работникам шахты предоставлена ​​первичная медицинская помощь, они госпитализированы

На месте происшествия для проведения спасательных работ привлечены 5 отделений 10 военизированного горно-спасательного отряда (ВГСО), 1 отделение 8 ВГСО и 1 отделение 2 ВГСО. Всего в шахте находилось 406 человек, а на аварийном участке - 37 горняков. Производство на шахте временно остановлено только на аварийном участке, сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области.

В 00:40 17 апреля всех горняков был поднят на поверхность. Из них 7 пострадавших с ожогами и травмами разной степени.

Всем работникам шахты предоставлена ​​первичная медицинская помощь, они госпитализированы в ожоговый центр г.. Краматорска Донецкой области, одного пострадавшего госпитализировали в Мирноградську центральную городскую больницу.