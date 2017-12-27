Бывший председатель Одесской Михеил Саакашвили будет встречать Новый год в столице,передает со ссылкой на .

"Сегодня окружной админсуд должен по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до Нового года. Суд отказался принимать решения и отложил заседание как минимум до 3-го января, следовательно Новый год я точно буду встречать в " , - сообщил он.

Окружной админсуд рассмотрит по существу иск Саакашвили на решение Миграционной службы "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждается в дополнительной защите" 3 января. Решение огласила судья Татьяна Скочок, сообщает "Укрінформ".

11 декабря Печерский райсуд отказался на время расследования отправить Саакашвили под домашний арест.

По информации следствия, Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича. В частности, от Сергея получил около полумиллиона долларов.

18 декабря Саакашвили прибыл в ГПУ, однако отказался давать показания.

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