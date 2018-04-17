Соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.

Патриарх Варфоломей одобрил создание единой украинской православной церкви Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Администрации президента, информирует svodka.net.

По словам источников, соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, в сентябре прошлого года Порошенко исключил возможность запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, в ежегодном послании Верховной раде он заявил, что признание автокефалии украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви.

Порошенко также исключил запрет деятельности других православных конфессий. «Но никто не имеет права лишить украинцев права на собственную церковь», — отметил президент. Он также подчеркнул, что хотя государство и отделено от церкви, оно не может пассивно наблюдать за тем, как другие страны используют зависимые церковные институты для реализации своих политических целей.

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