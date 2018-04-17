Если увеличились капитальные затраты – значит, у предприятий появились деньги, которые можно вкладывать в добычу угля, заявил знаток Института энергетических исследований Юрий Корольчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Юрий Корольчук: За последние три года капитальные инвестиции в угольный сектор составили чуть более 13,7 млрд грн Фото: nrcu.gov.ua "Государственная статистика обнародовала отчет по годовому результату по капитальным инвестициям. Неожиданно для себя отметил, что за последние три года (2015–2017) капитальные инвестиции в угольный сектор составили чуть более 13,7 млрд грн. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в 2015-м составил 2,732 млрд грн, в 2016-м – 4,974 млрд грн, в 2017-м – 6,068 млрд грн. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 25%, а если сравнивать с 2015-м, то прогресс вообще очевиден – рост на 70%, или на 3,3 млрд грн", – проанализировал знаток.Причиной такого роста стало формульное ценообразование на уголь "Роттердам плюс", считает Корольчук."Ведь если увеличились капитальные затраты – значит, у предприятий появились средства, которые можно вкладывать в добычу угля. Появление средств стало закономерным результатом действия рыночной цены на уголь в Украине благодаря методике, которую критики называют "Роттердам плюс", – написал он.В начале апреля Минэнерго повысило цены на уголь государственных шахт, следовательно снижение добычи должно прекратиться, отметил автор."Это дает основания полагать, что в 2018 году шахты увеличат капитальные расходы и как минимум будут иметь все основания для остановки негативного процесса снижения добычи угля", – считает Юрий Корольчук. https://www.facebook.com/iurii.korolchuk/posts/1665391363539095 Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что формула "Роттердам плюс" привела к сбалансированию цены на уголь и позволила в течение последних двух лет госшахтам дополнительно получить 5,4 млрд грн.В 2018 году на модернизацию украинских угольных шахт из госбюджета выделят 2,5 млрд грн, заявил в конце 2017-го министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт.В Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей: в случае поставок природного газа действует формула "Дюссельдорф плюс" (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), для нефти используются котировки "Platts плюс премия". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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