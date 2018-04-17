У популярного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира взломали кошелек и украли криптовалюту на 2 миллиона долларов. Об этом сообщает The Next Web .

Известно, что Балин рассказывал о криптовалютах и ICO на своём канале YouTube, когда в чате начали писать о том, что с его счёта уходят средства.

Криптоинвестор обратил внимание на сообщения примерно спустя 15 минут после кражи. Мужчина прервал эфир, чтобы попытаться отменить транзакции. С его счёта исчезло более 2 млн долларов в различной криптовалюте.

Спустя некоторое время Балин подтвердил факт кражи и написал в Twitter, что просит написать ему на почту тем, кто может сообщить что-нибудь о хакерах. По его словам, он не сильно переживает о потерянных деньгах, это будет для него уроком.

Как сообщал svodka.net, бывший директор "Киевпастранса", который в настоящее время является депутатом Киевского городского совета от фракции Солидарность Сергей Майзель приобрел криптовалюты на 15 миллионов гривен.

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